Ue: premier olandese Rutte, non accetteremo eurobond

- Non ci sono motivi per pensare che i Paesi Bassi accetteranno gli eurobond. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte al termine del Consiglio europeo tenutosi oggi in videoconferenza. "Non posso prevedere alcuna circostanza in cui i Paesi Bassi accetteranno gli eurobond" perché "porterebbe l'Eurozona in un altro terreno, sarebbe come attraversare il Rubicone", ha detto il primo ministro olandese. Rutte ha aggiunto che la zona euro ha già "i suoi strumenti economici, fra cui il Meccanismo europeo di stabilità (Mes)".(Beb)