Usa: Trump vuole classificare ogni contea Usa in base al rischio di coronavirus

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un piano della sua amministrazione che prevede di classificare ogni contea negli Stati Uniti in base al rischio di un focolaio di coronavirus e utilizzare tali informazioni per creare linee guida mirate. In una lettera ai governatori, Trump ha parlato in modo ottimistico delle maggiori capacità di test che consentirebbero ai funzionari di identificare quali aree del paese sono alle prese con focolai e dove si sta diffondendo il virus. Sulla base dei dati raccolti attraverso i test, le agenzie federali potranno capire se una contea specifica è ad alto, medio o basso rischio. L'amministrazione Trump sta lavorando contemporaneamente a nuove linee guida per il distanziamento sociale che si applicherebbero a ogni singola area in base alla sua classificazione.(Nys)