Usa: più di 50.000 cittadini Usa all’estero hanno chiesto aiuto per rientrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 50.000 cittadini Usa all'estero chiedono agli Stati Uniti di aiutarli a rientrare nel paese. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato Usa. Il numero segna un aumento consistente dei cittadini statunitensi che il governo ha segnalato come bisognosi di aiuto per lasciare i paesi che hanno chiuso i loro confini per fermare la diffusione del coronavirus. In precedenza il Dipartimento di Stato aveva dichiarato di essere a conoscenza di 13.500 richieste di assistenza.(Nys)