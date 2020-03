Coronavirus: Brasile limita l'ingresso di stranieri in Brasile attraverso i porti del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha emesso un'ordinanza che limita l'ingresso di stranieri in Brasile attraverso i porti del paese. La restrizione è valida per 30 giorni per gli stranieri di tutte le nazionalità, incluso l'equipaggio di bordo. La misura segue la raccomandazione dell'Agenzia di vigilanza sanitaria (Anvisa) a causa della pandemia del nuovo coronavirus. In precedenza l'Agenzia nazionale del trasporto acquatico (Antaq) aveva già limitato lo sbarco di stranieri da alcuni paesi, ora tuttavia non ci saranno differenze di nazionalità. (segue) (Brb)