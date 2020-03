Coronavirus: Brasile limita l'ingresso di stranieri in Brasile attraverso i porti del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza è stata firmata dai ministri della Casa Civile, Braga Netto, della Giustizia e pubblica sicurezza, Sergio Moro, delle Infrastrutture, Tarcísio Gomes, e della Salute, Luiz Henrique Mandetta. "Lo sbarco sarà autorizzato in via eccezionale se è necessaria assistenza medica o per il collegamento del ritorno aereo al paese di origine", afferma il testo. La restrizione all'ingresso nel paese non si applica ai brasiliani, agli immigrati residenti in Brasile, ai professionisti che lavorano per un'organizzazione internazionale e ai parenti diretti dei brasiliani. Coloro che non rispetteranno le misure saranno soggetti a espulsione. (segue) (Brb)