Imprese: Facebook nomina nel suo bord ex funzionario del Tesoro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha annunciato di aver nominato Robert Kimmitt, ex vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, come direttore indipendente del suo consiglio di amministrazione. Il colosso dei social media ha affermato che Kimmitt - che in precedenza era stato anche ambasciatore degli Stati Uniti in Germania - farà parte del consiglio da subito. L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha dichiarato che Facebook era alla ricerca di qualcuno che avesse "una significativa esperienza di supervisione e governance" per ricoprire questa posizione. (Nys)