Germania: coronavirus, paese accoglierà 47 pazienti dall’Italia

- La Germania accoglierà 47 pazienti in gravi condizioni per aver contratto il coronavirus ed attualmente già ricoverati in Italia. Come reso noto dal ministero degli Esteri tedesco, i malati verranno trasferiti nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di Berlino, Brandeburgo, della Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia, Assia e Bassa Sassonia. Alcuni di questi Laender stanno già curando contagiati da coronavirus giunti dall’Italia. La Baviera ha a sua volta annunciato la disponibilità ad accogliere nei reparti di terapia intensiva dei propri ospedali malati di coronavirus attualmente in cura in Italia. (Geb)