Coronavirus: Consiglio Ue, entro due settimane proposte per affrontare emergenza

- I capi di Stato e di governo si sono dati due settimane per presentare nuove proposte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. "Prendiamo atto dei progressi compiuti dall'Eurogruppo. In questa fase, invitiamo l'Eurogruppo a presentare proposte entro due settimane. Queste proposte dovrebbero tener conto della natura senza precedenti dello shock provocato da Covid 19 che colpisce tutti i nostri paesi e la nostra risposta sarà intensificata, se necessario, con ulteriori azioni in modo inclusivo, alla luce degli sviluppi, al fine di fornire una risposta globale", si legge al paragrafo 14 delle conclusioni del Consiglio Ue. (Beb)