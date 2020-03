Milano: scappa da volante e si frattura gamba saltando in naviglio in secca

- Un ragazzo di circa 20 anni di origini nordafricane è ricoverato all’ospedale Niguarda per una frattura a una gamba che si è procurato saltando nel Naviglio Grande nel tentativo di fuggire alla polizia. Intorno alle 15 una volante dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Milano è intervenuta in via Lodovico il Moro per la segnalazione di una rapina in strada ai danni di una donna che era stata minacciata da un uomo armato di un coltello che si era fatto consegnare il cellulare. L’autore, un cittadino di origine nordafricane, è stato rintracciato poco dopo ed è stato indagato sul posto in assenza di flagranza, non avendo peraltro più con sé né coltello né cellulare. Mentre i poliziotti si occupavano di lui, è arrivata un’altra volante in ausilio. A quell punto il ragazzo sui 20 anni alla vista dell’auto della Polizia ha iniziato a scappare e si è lanciato in acqua. Addosso aveva cinque mila euro su cui verrano effettuati ulteriori approfondimenti per capirne l’ordine quando sarà possibile identificare compiutamente il ragazzo che non è ancora stato fotosegnalato. (Rem)