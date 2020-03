Coronavirus: von der Leyen, crisi rimarca importanza di bilancio pluriennale ambizioso

- La crisi attuale del coronavirus dimostra quanto sia importante avere un Quadro finanziario pluriennale (Qfp) ambizioso. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo tenutosi oggi in videoconferenza. Von der Leyen ha spiegato che la Commissione europea sostiene gli sforzi degli Stati membri nell'attivare tutti gli strumenti per far fronte alla situazione e che dà agli Stati membri "ogni spazio di manovra". La presidente ha ricordato che "siamo nell'anno finale del budget settennale e questa crisi dimostra quanto è cruciale e importante avere un bilancio che possa affrontare crisi complesse come quella attuale. Questo ci richiama a un nuovo bilancio ambizioso per permettere la ripresa della economia europea", ha detto. La presidente ha spiegato che serve una strategia per uscire dalla crisi. "Tutti abbiamo misure in campo per contenere la diffusione del virus. Ora dobbiamo coordinare le decisioni per quando torneremo alla normalità", ha aggiunto, spiegando che il lavoro adesso sarà per "una strategia per l'Ue". (Beb)