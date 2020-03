Usa: coronavirus, a New York arrivano due ospedali militari da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ospedali da campo dell'esercito inviati a New York raggiungeranno la città venerdì 27 marzo e saranno usati per curare i pazienti ricoverati per altre patologie e non per il coronavirus presso il Javits Center . L’ospedale sarà attivo dalla prossima settimana. Si tratta del 531esimo ospedale di servizio di Fort Campbell, Kentucky, e del nono ospedale di Fort Hood, in Texas. I due ospedali saranno installati nella sede di Manhattan nel fine settimana, portando con loro le attrezzature e il personale: avranno 284 posti letto, come ha confermato il Capo di stato maggiore dell'esercito, il generale James McConville, in una conferenza stampa dal Pentagono. L'esercito non ha bisogno di usare le tende poiché le strutture mediche saranno allestite all'interno del centro congressi Javits Center.(Nys)