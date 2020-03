Coronavirus: Asl Rm5, ospedale di Palestrina convertito in Covid hospital, attività dirottata in altri presidi (2)

- La Asl di Roma 5 precisa anche che all'interno del presidio ospedaliero di Palestrina – Covid hospital sarà garantito il percorso nascita per donne Covid positive. A tal fine il reparto di ostetricia sarà mantenuto in piena operatività pronto per un'eventuale attivazione in urgenza con equipe immediatamente attivabile in reperibilità, così come le dotazioni tecnologiche e le sale parto.(Com)