Coronavirus: Farnesina, Pakistan dona all'Italia medicinali

- Il Pakistan ha annunciato la decisione di donare all'Italia 500.000 pastiglie di clorochina, farmaco utile per la trattazione del coronavirus, messo a disposizione dalle locali Forze armate, come confermato all'ambasciatore a Islamabad, Andreas Ferrarese, dal capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Bajwa. Lo riferisce una nota della Farnesina. La decisione è stata formalizzata dopo una visita personalmente effettuata dal ministro degli Affari esteri pachistano, Shah Mahmood Qureshi, presso l'ambasciata a Islamabad per esprimere amicizia e solidarietà verso l’Italia e sostegno per l’impegno profuso dal governo italiano in questi difficili frangenti, sottolineando che “ispirerà la sua azione” alla luce della crescente diffusione dell’epidemia anche in Pakistan. “Il dono pachistano di medicinali usati per la cura del Covid-19 è ancora più apprezzato dall’Italia”, ha sottolineato il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio “in un momento in cui anche il Paese Pakistan sta gradualmente conoscendo una seria impennata dei contagi (saliti a circa 900 in pochi giorni, con a ora sei morti) che ha determinato nelle ultime ore la chiusura di ampie aree del territorio nazionale e il blocco precauzionale di numerose delle attività", conclude la nota. (Res)