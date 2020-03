Coronavirus: presidente Solinas, accordo su Cassa integrazione in deroga aiuto concreto a mondo lavoro

- Una risposta alle richieste di sindacati e imprese che consente di "dare un aiuto immediato e concreto a quei lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto in questo momento di difficoltà". Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando l’accordo quadro - firmato oggi a Cagliari dall’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, da Inps, sindacati, associazioni delle imprese, delle cooperative e del mondo del credito - per l’erogazione della cassa integrazione in deroga e altri interventi di sostegno al mondo del lavoro colpito dall’emergenza Covid-19. "Nessuno deve restare indietro e noi abbiamo il dovere di intervenire per garantire un presente e un futuro di serenità a tutti i sardi", ha aggiunto. (segue) (Com)