Coronavirus: presidente Solinas, accordo su Cassa integrazione in deroga aiuto concreto a mondo lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo - ha sottolineato l’assessore Alessandra Zedda - attiva da parte della Regione la possibilità di dare tempestivamente le prime risposte ai lavoratori delle imprese che in Sardegna non sarebbero coperte dagli ammortizzatori ordinari. Questo ci consente di poter attivare tutte le procedure telematiche per raccogliere le richieste delle imprese nel minor tempo possibile". (Com)