Coronavirus: Zannola (Pd), assessore Mammì esclude da cabina regia migliaia operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessora Mammì dimentica le migliaia di volontari che offrono un servizio di assistenza, un pasto, un luogo di riparo, una parola di conforto". Lo afferma, in una nota, il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "La cabina di regia annunciata durante l'assemblea capitolina, alla quale partecipano esclusivamente le realtà che hanno strutture in appalto nel settore dell'accoglienza, esclude moltissime associazioni del terzo settore che, soprattutto in questi giorni complessi di crisi , stanno lavorando senza sosta per non lasciare nessuno solo al suo destino - spiega Zannola -. Non solo non bastano i provvedimenti fin'ora messi in campo, ma è assolutamente inaccettabile rinunciare alle passioni e competenze di tantissime persone che volontariamente si occupano di inclusione sociale, di solidarietà e che da un mese chiedono a gran voce a Roma Capitale di mettere in rete i loro interventi per combattere il virus con azioni coordinate e diffuse in tutta la città". (Com)