Coronavirus: gruppo Ini, a Città Bianca contagiati isolati e situazione sotto controllo

- Una nota per smentire le voci su un contagio fuori controllo all'interno della casa di cura Città Bianca di Veroli, paese della provincia di Frosinone. Nella struttura in questi giorni si sono registrati diversi casi di pazienti positivi al coronavirus. Il gruppo Ini, che gestisce questa ed altre case di cura nella regione Lazio, sostiene che in ogni caso la situazione sia "sotto controllo grazie al sacrificio e alla abnegazione degli operatori. Alcune voci - si legga ancora nella nota inviata alla stampa - provocano discredito e danno a Città Bianca di Veroli diffondendo notizie false e diffamanti sulla situazione all'interno della struttura. Gli operatori di Città Bianca lavorano con abnegazione e senza risparmiarsi da giorni e vanno considerati degli 'eroi' non meno degli operatori dello Spallanzani e degli ospedali lombardi, ogni giorno giustamente celebrati dai media. Nella struttura di Veroli si lavora in condizioni faticose, ma la situazione è assolutamente sotto controllo grazie al loro impegno gli ospiti risultati positivi al Covid-19 sono stati isolati e vengono seguiti costantemente. Il personale ha adottato tutte le misure di sicurezza possibili e l'accesso è impedito ad estranei e familiari dei ricoverati". (Rer)