Coronavirus: Sardegna, 494 positivi, 19 decessi, 7 guariti

- Sono 494 i casi di positivi al coronavirus in Sardegna. Lo riferisce il bollettino della Regione. Di questi 331 (il 61 per cento) nella provincia di Sassari, 83 (il 17 per cento) nella Città metropolitana di Cagliari, 52 (l'11 per cento) nella provincia di Nuoro, 21 (il 4 per cento) nel Sud della Sardegna e 7 (l'1 per cento) nella provincia di Oristano. Nel complesso, positivo al Covid-19 è il 73 per cento delle popolazione generale, mentre il personale sanitario è il 27 per cento. Venti (il 4 per cento) sono i contagiati in terapia intensiva, 92 (il 20 per cento) i ricoverati non in terapia intensiva e 350 (il 70 per cento) le persone in isolamento domiciliare. Sul totale dei contagiati, il 27 per cento è asintomatico, contro il 73 per cento che presenta sintomi. Ad oggi si registra un totale di 19 decessi (16 maschi e 3 femmine). Sono 7 le persone guarite e 6 quelle clinicamente guarite (pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata). Infine la Regione informa di aver effettuato 559 assunzioni in ambio sanitario: medici (17 per cento), infermieri (46 per cento), specializzandi (8 per cento), altro (30 per cento).(Rin)