Coronavirus: Crimi, grazie Conte, inaccettabili logiche Ue del passato, indietro non si torna

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ringrazia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "per aver saputo rappresentare e difendere l'Italia e gli italiani". E su Twitter agginge: "Il nostro Paese e l'Europa hanno bisogno di un sostegno reale e incondizionato. Le logiche del passato sono inaccettabili, non rispondono alle sfide di oggi. Indietro non si torna". (Rin)