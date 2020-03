Coronavirus: Renzi, concordo con Conte, aiuti Ue non possono essere quelli del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti dell'Europa verso i paesi colpiti dall'emergenza coronavirus "non possono essere come in passato. Su questo sono totalmente d'accordo con il presidente del Consiglio". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Mateo Renzi, nel corso di un'intervista al Tg2. Ad ogni modo, ha chiarito, "penso che l'Europa abbia capito che deve cambiare strada. Anche perchè il problema non riguarda solo noi". (Rin)