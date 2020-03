Coronavirus: Lollobrigida-Ciriani (Fd'I), domani incontro con governo, capiremo se vera cabina regia

- I capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, affermano di essersi "resi disponibili" sin da subito ad assumersi "responsabilità ove vi fossero scelte condivise, e per primi - rimarcano in una nota congiunta - con Giorgia Meloni avevamo proposto di istituire una cabina di regia che affrontasse seriamente le criticità dell'Italia e degli italiani". Domani informano "parteciperemo al tavolo con il governo per capire se davvero si tratta di una vera cabina di regia, in grado di indirizzare nel modo corretto le scelte in queste ore di emergenza. Se sarà così - continuano - Fratelli d'Italia garantirà il massimo impegno, altrimenti non accetteremo operazioni di vetrina. Siamo pronti a fare di tutto nell'interesse del popolo italiano: non vogliamo poltrone, ma siamo pronti ad assumerci la responsabilità di scelte condivise". (Com)