Coronavirus: Raggi, anche nostre mascherine rimaste bloccate all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Atac e Ama hanno già delle mascherine e dei dpi in dotazione, non è un mistero che in Italia non ci sono produttori di mascherine tant’è che tutti stanno andando all’estero per acquistarle. Anche i nostri ordini sono rimasti bloccati all’estero e per questo abbiamo attivato procedure per averne direttamente a Roma evitando i blocchi. Lo abbiamo fatto e intanto abbiamo lanciato appelli alle aziende che potevano convertire la produzione. Proprio oggi sono andata in visita a una di queste aziende". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in replica ai consiglieri durante la seduta dell’Assemblea capitolina di questo pomeriggio, per la prima volta in videoconferenza.(Rer)