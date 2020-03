Coronavirus: Gallera, rete alimenta speranze più che certezze, ma non ci sono scorciatoie

- In questa battaglia contro il coronavirus non ci sono scorciatoie. Lo ha detto l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera nel corso del consueto punto stampa a Palazzo Lombardia, commentando le notizie che giungono dalla rete di farmaci "miracolosi" o di soluzioni per individuare velocemente i pazienti positivi. "La rete da questo punto di vista è una grande cassa di risonanza delle speranze, più che delle certezze - ha spiegato Gallera - purtroppo non è così, la scienza fa le prove, noi speriamo che qualcuno di loro ci possa dire di avere trovato il vaccino e qualcuno lo farà, ma le cose devono essere provate in maniera puntuale e non sono le speranze che alimentano le scorciatoie. In questa battaglia non ci sono scorciatoie". (Rem)