Coronavirus: donazioni dal settore privato Usa raggiungono 12,5 milioni di euro

- Finora le donazioni dal settore privato degli Stati Uniti hanno raggiunto 12,5 milioni di euro, oltre alla fornitura di dispositivi medici e altri servizi. Lo ha detto oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg. "Sono orgoglioso di vedere le aziende Usa accanto all'Italia in questo momento critico. Usa e Italia sono uniti più che mai!", ha detto Eisenberg, secondo quanto riferisce via Twitter l'ambasciata Usa a Roma. (Res)