Coronavirus: Casini-Leoncini (Iv), da Campidoglio subito misure a sostegno tutte attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota congiunta i due assessori al Commercio e alle Attività produttive dei Municipi Roma II e III ed esponenti di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini, dichiarano: "Apprendiamo dalla sindaca di Roma che il Campidoglio sta studiando come eliminare il canone Cosap per sostenere le attività commerciali della città di Roma in questa difficile fase a causa delle misure di contenimento dal contagio da Covid-19". "Possiamo dire che finalmente - aggiungono - è stata accolta la proposta fatta dal II e dal III Municipio di Roma alla sindaca per sostenere tutte le attività commerciali, in seguito all’emanazione del Dpcm dell’8 marzo, sospendendo il pagamento del canone Cosap per chi è titolare di concessioni. È passato fin troppo tempo da quando sono state adottate le prime misure restrittive e le imprese dei nostri territori così come quelle della Capitale rischiano di rimanere chiuse e l’emergenza potrebbe inevitabilmente protrarsi per mesi. Riteniamo che le imprese non debbano scontare ulteriormente l’inerzia della sindaca e che sia compito di Municipi e amministrazione capitolina sostenere le aziende consentendo loro, cessata l’emergenza, di riaprire e ripartire con tutte le agevolazioni possibili". (Com)