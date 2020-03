Coronavirus: G20, da Messico no a chiusura frontiere e controllo su vendite farmaci (2)

- Il presidente ha anche invitato i governi a proteggere "l'economia informale" e mettere la famiglia al centro dell'azione sociale di contrasto all'emergenza. "Ho detto che nel processo di recupero economico si deve dare attenzione speciale alle micro imprese familiari e a tutti quelli che lavorano nella cosiddetta economia informale, quelli che si arrangiano come possono", ha detto "Amlo" avvertendo delle gravi conseguenze cui sono esposti in tempi in cui l'economia risulta paralizzata. In Messico come in altri paesi, ha aggiunto il capo dello stato, "la famiglia è l'istituzione di sicurezza sociale più importante", attraverso la quale "si accudiscono gli adulti" e tutte le persone esposte alle varie patologie considerate a rischio. (segue) (Mec)