Coronavirus: G20, da Messico no a chiusura frontiere e controllo su vendite farmaci (4)

- Sul piano sanitario saranno i venti ministri della Salute a elaborare la strategia di contrasto alla diffusione del virus, con uno strumento da far approvare all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “In questa fase di emergenza è fondamentale garantire una comunicazione adeguata e responsabile con i cittadini: abbiamo incaricato i nostri ministri della Sanità di riunirsi nel prossimo futuro, per condividere la propria esperienza ed elaborare un pacchetto di misure congiunte per combattere la pandemia”, si legge nel documento, in cui viene ribadita la necessità di “condividere tutte le informazioni che possano facilitare la ricerca e lo sviluppo di medicinali per il trattamento della Covid-19”. Vi rientreranno i dati clinici ed epidemiologici, le pubblicazioni funzionali alla ricerca e informazioni strategiche per lo sviluppo dei sistemi sanitari. (segue) (Mec)