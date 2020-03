Coronavirus: De Corato, per fermare i contagi i controlli devono triplicare

- L'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato dichiara in una nota: "Dobbiamo voltare pagina, dare una svolta sul fronte dei controlli. Devono essere a tappeto, bisogna vedere l'esercito nelle strade. Questo non vuol dire militarizzare la città come qualcuno pensa ma garantire che il numero dei contagi veda una curva discendente. Le Polizie locali con i loro oltre 8000 uomini devono essere tutte impegnate, bisogna prorogare ferie e permessi come è successo per personale medico. Troppi comandi hanno messo in ferie forzate gli agenti. Molte sigle sindacali si rivolgono alla mia segreteria per sapere perché non possono in questo momento dare una mano. I 114 militari sono una goccia per un territorio così vasto da controllare. Ha detto bene il Presidente Fontana a quel numero manca uno zero. Chi esce di casa deve avere la certezza che in andata o in ritorno verrà fermato. Tutti insieme facendo la nostra parte possiamo vincere il virus nessuno deve giocare in panchina".(com)