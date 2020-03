Coronavirus: Comazzi (Fi), atteggiamento opposizioni inaccettabile

- “In questi giorni gli esponenti dell’opposizione non perdono occasione per speculare politicamente su un’emergenza drammatica come quella che stiamo vivendo. Richieste di dimissioni, accuse roboanti, commissioni d’inchiesta: un atteggiamento inaccettabile, specialmente in un momento in cui tutti dovremmo spendere le nostre energie per lavorare e fare di più". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Oggi - prosegue - si unisce alla lunga lista anche l’ex assessore Majorino, che da Bruxelles impartisce istruzioni a chi da settimane gestisce giorno e notte l’emergenza. Se proprio non vogliono rinunciare alle chiacchiere - conclude l’azzurro - gli esponenti locali di Pd e 5Stelle dovrebbero riservare questa vis polemica ai loro rappresentanti nel governo giallorosso: tra errori di comunicazione, fughe di notizie che han scatenato il panico e aperitivi al grido di “milanononsiferma”, di spunti per una sana dialettica interna ce ne sono a bizzeffe”. (com)