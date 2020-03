Bolivia: Tribunale supremo elettorale invia al parlamento progetto di legge per prorogare elezioni

- Il Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha inviato un progetto di legge al parlamento, in cui propone di spostare le elezioni generali, inizialmente previste per il 3 maggio, in una data compresa tra il 7 giugno e il 6 settembre, a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il progetto di legge “propone una serie di date per lo svolgimento del voto tra domenica 7 giugno e domenica 6 settembre", ha dichiarato il presidente del Tse, Salvador Romero, secondo quanto riferisce il quotidiano “La Razon”. (segue) (Brb)