Bolivia: Tribunale supremo elettorale invia al parlamento progetto di legge per prorogare elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dela Bolivia, Jeanine Anez, ha annunciato lo stato di emergenza sanitaria fino al 15 aprile e la chiusura delle frontiere, nel tentativo di contenere la diffusione del nuovo coronavirus. La misura segue la quarantena già decretata lo scorso 21 marzo. “Non è possibile che ci sia gente che non rispetta la quarantena, negli ultimi giorni le violazioni hanno elevato il rischio di contagio, annunciamo lo stato di emergenza sanitaria per fare in modo che la quarantena venga rispettata”, ha dichiarato Anez, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Deber”. La misura, in vigore a partire da oggi, consentirà una partecipazione più attiva delle forze armate e della polizia nel contrasto alla pandemia. (segue) (Brb)