Bolivia: Tribunale supremo elettorale invia al parlamento progetto di legge per prorogare elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Attraverso lo stato di emergenza sanitaria si dichiara la chiusura totale delle frontiere, nessuno esce e nessuno entra nel paese, salvo per ragioni si sicurezza e salute. E’ inoltre proibita la circolazione di veicoli pubblici e privati, eccezion fatta per i veicoli della sicurezza e della sanità”, ha aggiunto Anez. La disposizione stabilisce che solo una persona per nucleo famigliare potrà uscire di casa per fare la spesa dalle 7 alle 12. Le uscite saranno scaglionate sulla base dell’ultimo numero della carta di identità; una misura, questa, adottata anche i altri paesi della regione come Ecuador e Panama. (segue) (Brb)