Bolivia: Tribunale supremo elettorale invia al parlamento progetto di legge per prorogare elezioni (4)

- In Bolivia si registrano ad oggi con 39 casi di contagio confermati. Anez aveva già dichiarato lo stato di emergenza e disposto una quarantena di 14 giorni a partire dal 22 marzo, avvertendo che le disposizioni saranno applicate “con tutta la forza della legge”. Il governo aveva anche già disposto la chiusura delle scuole e sospeso i voli da e per l’Europa. Inoltre, erano già state introdotte restrizioni dei servizi in diverse amministrazioni provinciali e misure di isolamento e coprifuoco erano state prese nelle principali città boliviane. (segue) (Brb)