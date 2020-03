Energia: Fraccaro, riduzione bollette segnale positivo, sosteniamo sistema Paese (2)

- "Un taglio netto dei costi deliberato dall’Arera che - prosegue Fraccaro - si somma alle misure già stanziate dal governo, dalla Cassa integrazione alle indennità per gli autonomi, dal fondo per le Pmi allo stop alle scadenze fiscali. In particolare resta ferma la norma che prevede, in caso di morosità degli utenti, di non sospendere le forniture energetiche ed è confermato ricorso ai bonus sociali per chi ha difficoltà a pagare le bollette. A breve vareremo un provvedimento con nuove risorse per sostenere il sistema Paese e contrastare l’emergenza coronavirus sul piano economico e sanitario. Il governo - conclude il sottosegretario- è concretamente al fianco dei cittadini con ogni sforzo possibile, restiamo uniti e vinceremo questa battaglia". (Rin)