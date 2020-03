Energia: Arera, in calo bollette per elettricità e gas, risparmi per 184 euro all’anno per famiglia

- Nel secondo trimestre 2020 bollette dell’energia elettrica e del gas hanno registrato un forte ribasso rispettivamente del 18,3 per cento e del 13,5 per cento. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente (Arera). “Le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell’emergenza Covid-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali portano infatti ad una riduzione del -18,3 per cento per l’elettricità e del -13,5 per cento per il gas per la famiglia tipo in tutela”, si legge nel comunicato. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo tasse), per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il primo luglio 2019 e il 30 giugno 2020) sarà di circa 521 euro, con una variazione del -7,9 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (primo luglio 2018 – 30 giugno 2019), corrispondente a un risparmio di circa 45 euro/anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.019 euro, con una variazione del -12 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 139 euro/anno. Rispetto all’anno scorrevole, quindi, il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas è di circa 184 euro/anno. Viene aumentata fino ad 1 miliardo e mezzo di euro (rispetto al miliardo attuale) la disponibilità massima dello specifico conto già istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’emergenza Covid-19, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore dell’intera filiera dell’energia elettrica e del gas, con beneficio in ultima analisi per consumatori e utenti. (segue) (Com)