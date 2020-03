Energia: Arera, in calo bollette per elettricità e gas, risparmi per 184 euro all’anno per famiglia (2)

Roma, 26 mar 18:00 - (Agenzia Nova) - Secondo quanto riferisce l’Arera, l’aggiornamento delle condizioni di tutela del secondo trimestre 2020 riflette quotazioni nei mercati all’ingrosso dell’elettricità e del gas attese in calo, legate ad una contrazione dei consumi che potrà continuare nei prossimi mesi, anche a causa dell’emergenza Covid-19. Infatti, per quanto riguarda le principali commodity energetiche, i forti cali all’ingrosso - primi fra tutti quelli del petrolio - scontano la prospettiva di una riduzione sensibile della domanda già nel mese in corso e in quelli successivi, per effetto delle misure stringenti adottate dalla maggior parte dei Paesi in relazione alla pandemia (con riduzione dell’operatività delle filiere produttive, chiusura delle attività non essenziali, limitazione degli spostamenti interni e internazionali). A ciò si aggiunge il significativo trend al ribasso dei prezzi spot del gas naturale, già iniziato nel primo trimestre 2020, da cui dipende fortemente la generazione elettrica. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Secondo quanto riferisce l’Arera, l’aggiornamento delle condizioni di tutela del secondo trimestre 2020 riflette quotazioni nei mercati all’ingrosso dell’elettricità e del gas attese in calo, legate ad una contrazione dei consumi che potrà continuare nei prossimi mesi, anche a causa dell’emergenza Covid-19. Infatti, per quanto riguarda le principali commodity energetiche, i forti cali all’ingrosso - primi fra tutti quelli del petrolio - scontano la prospettiva di una riduzione sensibile della domanda già nel mese in corso e in quelli successivi, per effetto delle misure stringenti adottate dalla maggior parte dei Paesi in relazione alla pandemia (con riduzione dell’operatività delle filiere produttive, chiusura delle attività non essenziali, limitazione degli spostamenti interni e internazionali). A ciò si aggiunge il significativo trend al ribasso dei prezzi spot del gas naturale, già iniziato nel primo trimestre 2020, da cui dipende fortemente la generazione elettrica. (segue) (Com)