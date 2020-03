Energia: Arera, in calo bollette per elettricità e gas, risparmi per 184 euro all’anno per famiglia (4)

Roma, 26 mar 18:00 - (Agenzia Nova) - "Mai come in questo momento è evidente la complessità dei legami del sistema energetico", ha dichiarato il presidente di Arera, Stefano Besseghini. "La buona notizia della riduzione dei prezzi per i consumatori è il riflesso di un rallentamento globale dell'economia. Su questo labile equilibrio le istituzioni, i governi e le Autorità di regolazione devono operare, durante questa emergenza, per garantire continuità dei servizi e sostegno ai cittadini, senza compromettere la tenuta del sistema. Dal canto loro anche i cittadini, mantenendo la regolarità dei pagamenti, in un momento straordinario come questo, stanno già contribuendo con un importante atto di solidarietà", ha sottolineato. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata