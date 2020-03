Auto: Daimler prolunga chiusura impianti in Europa per coronavirus

- A causa della pandemia di coronavirus, il gruppo automobilistico tedesco Daimler prolungherà la chiusura dei suoi impianti in Europa di altre due settimane, fino al 17 aprile prossimo. Originariamente, l'arresto della produzione era stato disposto fino al primo aprile. La decisione si resa “necessaria perché al momento la domanda è azzerata”, ha dichiarato al quotidiano “Handelsblatt” il presidente del consiglio di fabbrica di Daimler, Michael Brecht. Durante la chiusura degli impianti, i dipendenti di Daimler in cassa integrazione riceveranno comunque l'80 per cento dei loro salari netti.(Geb)