Ucraina-Azerbaigian: conversazione fra presidenti Zelensky e Aliyev, focus su coronavirus

- I presidenti di Ucraina e Azerbaigian, Volodymyr Zelensky e Ilham Aliyev, hanno concordato di proseguire il coordinamento fra i due paesi di fronte all’emergenza coronavirus. I due capi di Stato hanno tenuto una conversazione telefonica, come riferiscono le istituzioni di Kiev, trovando un’intesa “su un più profondo coordinamento degli sforzi e dell’assistenza reciproca nel superare la pandemia di coronavirus e il suo impatto. Zelensky ha aggiornato Aliyev sulle misure presa dalle autorità di Kiev nel contrasto al contagio e per proteggere la cittadinanza, esprimendo inoltre i ringraziamenti al presidente azerbaigiano per il sostegno già ricevuto da Baku.(Res)