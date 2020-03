Coronavirus: Simeone (FI), vertici Asl Latina facciano chiarezza su distribuzione dispositivi protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, in una nota dichiara: "Ho avuto modo di apprendere il contenuto della missiva inoltrata da 9 sindaci del sud pontino ai vertici dell’Asl di Latina in merito alla necessità di rafforzare i percorsi diagnostici relativi al Covid-19, oltre alla richiesta-sollecito di invio dei dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario ospedaliero ed i medici del territorio". "Ho quindi ritenuto opportuno - aggiunge l'esponente di Forza Italia - inviare una nota al sindaco di Formia Paola Villa, attraverso la quale ho cercato di fornire una quadro completo della situazione. Ho condiviso certamente la richiesta di ottenere risposte sempre più veloci dagli screening delle persone sottoposte al test sul coronavirus. A tal proposito però ho sottolineato che nella recente commissione Sanità allargata ai capigruppo del Consiglio regionale è stato convenuto di procedere all’acquisto di un ordinativo importante pari al 20 per cento della popolazione regionale di test ‘sierologici’ più rapidi. Si tratta di test che si stanno già praticando sugli operatori sanitari più a rischio. E all’indomani della validazione scientifica del Policlinico Gemelli che si estenderanno a tutti gli operatori sanitari, ai familiari dei contagiati e alle persone entrate in contatto con gli infetti". (segue) (Com)