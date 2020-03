Coronavirus: Simeone (FI), vertici Asl Latina facciano chiarezza su distribuzione dispositivi protezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo ci consentirà - spiega ancora Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia - "di avere una fotografia immediata dei positivi e quindi dei possibili contagiati, permettendoci con maggiore celerità di trovare e isolare i trasmissori ‘inconsapevoli’, in primis gli asintomatici. Relativamente alla richiesta-sollecito di invio degli dispositivi di protezione individuale destinati al personale sanitario ospedaliero, nonché ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta del territorio, ho fatto presente al sindaco di Formia che dopo un avvio non corrispondente alle reali esigenze territoriali, la Regione Lazio ha potenziato e intensificato le consegne alle aziende sanitarie (2-3 spedizioni a settimana). Relativamente all’ultimo invio di tali dispositivi alle Asl è stato evidenziato come sia stato recapitato un quantitativo importante all’azienda sanitaria di Latina. Basti pensare che solo con la consegna del 24 marzo sono state recapitate all’Asl ben 12.000 mascherine chirurgiche, 1.500 mascherine Ffp2, 300 tute e 10.000 guanti. Resta, adesso da capire se dall’Asl di Latina vengono effettuate distribuzioni regolari e sufficienti su tutto il nostro territorio. E su questo mi auguro che i vertici dell’azienda facciano chiarezza. Per rispetto dei sindaci certamente, ma anche e soprattutto degli stessi operatori sanitari ospedalieri e del territorio che lavorano in condizioni difficili fra tanti sacrifici e pochi riconoscimenti". (Com)