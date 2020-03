Coronavirus: Protezione civile, 62.013 persone contagiate, numeri di nuovo in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 62.013 le persone ancora contagiate dal coronavirus in Italia. Si tratta di 4.492 casi in più di ieri, in crescita rispetto alla rilevazione del giorno precedente, quando la crescita era stata di 3.491 casi. Si tratta del primo dato in crescita dopo quattro giorni consecutivi con i numeri in calo su base quotidiana. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 80.539 ai quali vanno sottratti le 8.165 vittime e i 10.361 guariti.(Rin)