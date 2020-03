Coronavirus: Protezione civile, 3.612 in terapia intensiva

- Delle 62.013 persone contagiate dal coronavirus, 24.753 sono ricoverate con sintomi, 30.920 si trovano in isolamento domiciliare e 3.612 in terapia intensiva. Si tratta di 216 persone in più di ieri. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)