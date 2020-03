Coronavirus: Fd'I, consiglio regionale Lazio chiuso, Zingaretti e Pd decidono di non lavorare

- Come Fratelli d'Italia "abbiamo richiesto in più occasioni alla maggioranza di riprendere i lavori del Consiglio regionale, e insieme anche i lavori delle commissioni. Da parte nostra, peraltro, è stata sottolineata l'importanza a tornare subito a lavorare per poter contribuire fattivamente ad affrontare le criticità sanitarie ed economiche dovute al coronavirus". "Nonostante i nostri ripetuti appelli alle regole e ai principi propri di una democrazia parlamentare - aggiunge il gruppo di Fd'I alla Regione Lazio - oggi è stato modificato il regolamento d'Aula. Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza, quando si sarebbero potute svolgere le sedute di Consiglio contenendo la presenza in Aula dei consiglieri dei vari gruppi e garantendo comunque la sicurezza degli spazi. Il personale socio-sanitario, le Forze dell'Ordine e altre categorie lavorano, non si capisce perché non debbano farlo i consiglieri regionali. Proprio il Pd, tanto impegnato a fare aperitivi oggi chiude la Regione. Un provvedimento vergognoso contro il quale il gruppo Fd'I si è espresso in modo contrario, unico partito a votare 'no'. In un momento storico emergenziale, come quello appunto dettato dal covid-19, con una situazione drammatica sul territorio con fognature rotte negli ospedali, mancanza delle mascherine per i medici e caos sui tamponi, era legittimo e necessario esercitare il controllo sugli atti. Il presidente Zingaretti e la sinistra chiudono, di fatto, al confronto con le opposizioni. Ora spiegate ai cittadini del Lazio che non volete lavorare. Fd'I continuerà comunque a vigilare per tutelare gli interessi dei cittadini del Lazio". (Com)