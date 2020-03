Coronavirus: segreteria Pd con Zingaretti, liquidità con tempi certi a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi in videoconferenza la segreteria nazionale del Pd con il segretario Nicola Zingaretti per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso e sulle risposte concrete da dare a famiglie, lavoratori, imprese, professionisti, commercianti e artigiani alle prese con le conseguenze economiche dell'epidemia. "Risposte - sottolinea il Pd in una nota - che dovranno essere tempestive, con tempi certi di sblocco della liquidità e di sostegno ai redditi. Bisogna semplificare e restringere il più possibile la distanza tra i provvedimenti che vengono presi e gli effetti sulle tasche dei cittadini e sulle imprese. Perché nessuno deve perdere il lavoro e nessuna impresa deve chiudere". E' stato apprezzato, poi, riferisce ancora la nota, "l'intervento di Mario Draghi e la strada indicata di una spinta agli investimenti pubblici come leva, ancora più forte se con una consapevolezza di tutta l'Ue, per scongiurare lo spegnimento dei motori dell'economia. Un tema che anche il presidente Conte ha riconosciuto come strategico e che si sta impegnando a promuovere con gli altri Stati membri". Quanto alla collaborazione con l'opposizione è stato ribadito che "il tavolo di coordinamento deve continuare ad essere la sede di confronto e condivisione sui prossimi passaggi parlamentari delle iniziative per contrastare gli effetti del coronavirus, responsabilizzando tutti". (Com)