Coronavirus: Confcommercio Milano, grande impegno della rete commerciale per consegna a domicilio (2)

- "La possibilità delle consegne a domicilio per il nostro settore – afferma Lino Stoppani, presidente di Epam, l’associazione dei pubblici esercizi (Confcommercio Milano) - ha un doppio valore: uno economico, certamente, perché consente a diverse attività di continuare a lavorare, e ad altre persino di innovarsi. Ma non solo: il delivery è oggi inteso anche come un contributo, un servizio alla comunità. Per continuare ad essere non solo pubblici esercizi, ma anche esercizi con un valore pubblico". "La consegna a domicilio è sempre stata un valore aggiunto del servizio che il commercio di prossimità svolge – sottolinea Sergio Pietro Monfrini, presidente di Assofood, l’associazione del dettaglio alimentare di Confcommercio Milano – in questo momento drammatico acquisisce anche un valore sociale e morale. Per questo il nostro impegno si intensifica per essere al servizio della comunità". Anche il Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano ha avviato un'iniziativa di sensibilizzazione presso le imprese storiche aderenti per raccogliere i dati necessari dalle attività commerciali che possono svolgere l'attività di consegna a domicilio. (com)