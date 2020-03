Coronavirus: in Emilia romagna 762 nuovi contagi e 97 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 10.816 i casi di positività al Coronavirus, 762 in più di ieri. 42.395 i test refertati, 4.350 in più sempre rispetto a ieri". Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali e diffusi dalla Regione, relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna: "Complessivamente, sono 4.680 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (415 in più rispetto a ieri); aumentano di poche unità – come si sta verificando negli ultimi giorni - quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 301, 7 in più rispetto a ieri. Ma crescono purtroppo i decessi, passati da 1.077 a 1.174: 97, quindi, quelli nuovi, di cui 64 uomini e 33 donne". E ancora: "Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 792 (71 in più rispetto a ieri)". (Ren)