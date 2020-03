Ue: Michel e von der Leyen a G20, mobilitare tutti gli strumenti economici disponibili

- I paesi del G20 dovrebbero coordinare le loro politiche macroeconomiche, mobilitando tutti gli strumenti disponibili, per mitigare la recessione economica, sostenere i lavoratori e le aziende più colpite. Lo hanno dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la videoconferenza straordinaria del G20 sulla pandemia di Coronavirus. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che la riunione è stata convocata dall'Arabia Saudita che attualmente detiene la presidenza del G20. Michel e von der Leyen hanno ringraziato tutti i leader del G20 per la solidarietà dimostrata all'Unione europea e ai suoi Stati membri più colpiti dalla crisi e hanno sottolineato che l'Unione europea è impegnata nella cooperazione internazionale nella lotta contro questa pandemia e continuerà ad assistere i paesi e le comunità vulnerabili di tutto il mondo, soprattutto in Africa.I presidenti del Consiglio e della Commissione hanno sottolineato che eventi senza precedenti richiedono un'azione senza precedenti e che "un'azione globale rapida, massiccia e coordinata è necessaria sul piano sanitario ed economico per salvare vite umane ed evitare un'ulteriore crisi economica". Per questo, i presidenti hanno insistito sul fatto che i paesi del G20 dovrebbero coordinare le loro politiche macroeconomiche, mobilitando tutti gli strumenti disponibili, per mitigare la recessione economica, sostenere i lavoratori e le aziende più colpite. Il presidente Michel e la presidente von der Leyen hanno anche sottolineato che, al fine di limitare l'impatto economico sulle economie, e per mantenere la capacità di produrre e fornire le necessarie attrezzature protettive e mediche, è indispensabile mantenere aperti i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento ed evitare nuove restrizioni.L'Ue ha infine invitato i membri del G20 ad aiutarsi a vicenda nel rimpatriare i cittadini bloccati all'estero che desiderano tornare a casa e ha accolto con favore il fatto che il G20 abbia chiesto all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), lavorando a stretto contatto con le organizzazioni pertinenti, di presentare rapidamente un'iniziativa globale sulla preparazione e la risposta alla pandemia. In questo contesto, l'Europa si dice pronta a organizzare un evento internazionale online per garantire finanziamenti adeguati per sviluppare e distribuire un vaccino contro Covid 19. (Res)