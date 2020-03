Aerospazio: Airbus completa con successo la messa in orbita di Cheops

- Airbus ha ricevuto la conferma dall'Esa dell'esito positivo della messa in orbita (In Orbit Commissioning-Ioc del satellite Cheops dopo la revisione di ieri. Questa fase critica è stata eseguita da Airbus in Spagna con il supporto dell'Instrument Team (Università di Berna), del Mission Operation Center (Inta), del Science Operation Center (Università di Ginevra) e dell'Esa. Lo riferisce un comunicato stampa di Airbus. La fase Ioc è iniziata il 7 gennaio e negli ultimi due mesi e mezzo Airbus ha effettuato le operazioni per verificare le prestazioni del satellite (piattaforma e strumentazione), il segmento di terra e il pacchetto scientifico. Durante questo periodo l'obiettivo principale era quello di consolidare la documentazione, i processi e le procedure da utilizzare durante la fase operativa. (segue) (Com)