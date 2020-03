Aerospazio: Airbus completa con successo la messa in orbita di Cheops (2)

- L'Esa ha riconosciuto l'ottimo lavoro svolto dai team Airbus e, dichiarando che non vi erano impedimenti all'avvio delle operazioni di routine, ha confermato il trasferimento delle operazioni di missione da Airbus a Inta e al consorzio della missione. "La consegna in orbita del satellite Cheops è il culmine della partecipazione di Airbus al programma. È la prima missione esoplanetaria europea e la prima missione Esa costruita da Airbus in Spagna. La professionalità dei team tecnici e di ingegneria di Airbus è stata la chiave di questo successo." Ha dichiarato Fernando Varela, Head of Space Systems in Spagna. Cheops sarà controllato dall'Inta e dal consorzio della missione (Università di Ginevra e Università di Berna). Tuttavia, Airbus è anche pronta a fornire assistenza durante la fase operativa per l'intera vita della missione. (segue) (Com)